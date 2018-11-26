Ульфат Мустафин призвал срочно проверять пункты приема металла
Власти города борются с открытыми колодцами
Ульфат Мустафин призвал проверять пункты приема металлолома
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После двух инцидентов с открытыми колодцами, в которых пострадали дети, Ульфат Мустафин призвал бороться с данным явлением.
Одним из методов Мустафин назвал проверку пунктов приема металлолома. Оказалось, что жулики часто воруют тяжелые люки, которые после сдают на металл. Из-за этого уфимцы и проваливаются в открытые колодцы.
В ходе недавней проверки порядка 50 тысяч городских колодцев выяснилось, что 69 из них остаются открытыми по тем или иным причинам.
В связи с этим власти города и республики предложили проверять все пункты приема металлолома.