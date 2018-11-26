Радий Хабиров озвучил новые кадровые изменения в правительстве республики

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-26T08:34:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 26 ноября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров объявил о повышении министра ЖКХ Михаила Киреева. В соответствии с указом он станет совмещать пост вице-премьера регионального правительства и министра ЖКХ.

Свое решение глава региона мотивировал тем, что в ближайшее время республику ждет серьезный вызов – так называемая «мусорная реформа».

- Нас впереди ждет очень серьезный вызов. Этот вызов называет переход на территориальную организацию сбора и работы с твердыми коммунальными отходами. Это вызов и в плане организационном и в социальном. В ваше ведение теперь попадает координация работы министерства природных ресурсов. В ближайшее время я вас вместе соберу, и мы поговорим об этом подробнее, - заявил Хабиров.