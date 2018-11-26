2018-11-26T08:24:05+03:00
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В Уфе появится новый мост в створе улицы Воровского

Об этом заявил врио главы Башкирии радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот оперативного совещанияФото: скриншот оперативного совещания
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В скором времени в Уфе начнется строительство нового моста через реку Белую за 2,5 миллиарда рублей.

Во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии врио главы региона подвел итоги встречи с руководством Росавтодора. Он отметил, что ему удалось договориться о выделении 2,5 миллиарда рублей на строительство моста в створе улицы Воровского.

-Мы договорились, что Росавтодор нам буквально оперативно выделяет деньги на строительство моста. У нас все документы готовы, надо немедленно приступать к строительству моста, - заявил Хабиров.

Он тут же обратился к мэру Уфы Ульфату Мустафину и пояснил, что договоренность о выделении 2,5 миллиарда рублей достигнута, и дал ему поручение немедленно начать строительство.

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