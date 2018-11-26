В Башкирии по вине водителя «Toyota» в кювет слетели три машины
ДТП случилось в Иглинском районе
В Иглинском районе Башкирии три автомобиля слетели в кювет
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39-летний водитель «Toyota» устроил ДТП, в результате которого три автомобиля слетели в кювет.
По данным ГИБДД Башкирии, авария произошла на 9 километре дороги Уфа-Иглино-Красная горка. По предварительной версии, водитель японской иномарки неудачно начал обгон, и свернул в сторону, чтобы избежать столкновения. В итоге из-за его маневра три автомобиля, которые ехали по «встречке», слетели в кювет и перевернулись.
В аварии пострадали 47-летняя женщина и ее 11-летний сын.
За сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали 14 аварий. Автоинспекторы задержали 50 пьяных водителей.