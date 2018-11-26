В Башкирии столкнулись «Тойота» и две «Лады Гранты», есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 07:22 2018-11-26T07:22:58+03:00

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В Иглинском районе Башкирии на автодороге Уфа-Иглино-Красная горка вчера, 25 ноября, столкнулись «Тойота Аурис» и две «Лады Гранты». По предварительным данным, водитель иномарки при обгоне создал помеху двум встречным «Ладам».

Уходя от столкновения, водители всех трех автомобилей слетели с дороги и оказались в кювете. В ДТП пострадали два пассажира одной из «Грант», 47-летняя жительница Уфимского района и её 11-летний сын.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 14 аварий, в которых 18 человек получили травмы.