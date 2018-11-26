2018-11-26T06:23:56+03:00
Авто

Въезд в Уфу затруднен из-за мелких ДТП

В городе наблюдаются 7-балльные пробки
Эльвина АПАРИНА
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Также люди жалуются на нечищеные улицы и кашу на дорогах, что тоже способствует образованию пробокТакже люди жалуются на нечищеные улицы и кашу на дорогах, что тоже способствует образованию пробокФото: Михаил ФРОЛОВ
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Утром понедельника, 26 ноября, столица Башкирии встала в заторах. Согласно сервису Яндекс.пробки, в городе наблюдаются 7-балльные пробки.

Так, затруднен въезд в город со стороны Демы. Виной тому – сразу несколько мелких аварий в среднем ряду.

Тяжелая ситуация в центре – скорость движения автомобилей по Заки Валиди и Сочинской составляет всего 5 км/ч.

Также люди жалуются на нечищеные улицы и кашу на дорогах, что тоже способствует образованию пробок. Однако в мэрии уверяют – коммунальщики перешли на круглосуточный режим и убрали снег со всех улиц столицы.

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