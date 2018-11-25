В ГИБДД прокомментировали массовую аварию на въезде в Уфу
Всего в ДТП пострадали 10 автомобилей, сейчас движение на трассе восстановлено
Сейчас движение на трассе полностью восстановленоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня вечером, 25 ноября, при въезде в Уфу, напротив ТЦ «Мега» образовалась огромная пробка: очевидцы и СМИ сообщали о массовой аварии, в которой пострадало как минимум десять автомобилей. Как выяснилось позже, все же аварий было несколько: а точнее пять дорожно-транспортных происшествий с участием десяти машин. К счастью, как и писали ранее, обошлось без человеческих жертв, хотя многие автомобили серьезно пострадали.
- Всем участникам ДТП сотрудниками ГИБДД была оказана помощь. Сейчас движение транспортных средств продолжается в обычном режиме, - прокомментировали ситуацию в управлении ГИБДД МВД по Башкирии.