Массовая авария на въезде в Уфу: столкнулись около десяти машин

СЕГОДНЯ 19:14 2018-11-25T19:14:48+03:00

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Снегопад и гололодица на дорогах продолжают собирать аварии на трассах в Башкирии. Сегодня вечером, 25 ноября, на въезде в Уфу, напротив ТЦ «Мега» собрался «паровозик» из десяти автомобилей. Некоторые автомобили серьезно пострадали, некоторые отделались небольшими вмятинами и царапинами. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв – информация сейчас проверяется и подтверждается.

- Страшная картина. Машины буквально наезжали на предыдущие, какие-то даже развернуло от удара. Многие сильно побились, все искореженные стоят. Но вроде все живые. Н трассе вообще все движение стоит, дорога очень скользкая, - рассказали очевидцы аварии.

Движение в сторону города сильно затруднено, на место происшествия уже прибыли сотрудники дорожной полиции. Официальных комментариев от представителей республиканской Госавтоинспекции пока не поступало. «КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией.