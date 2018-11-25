Метель и сильный ветер: какая погода ждет жителей Башкирии завтра, 26 ноября

СЕГОДНЯ 20:16 2018-11-25T20:16:16+03:00

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В первый рабочий день, 26 ноября, жителей Башкирии ожидают метель и сильный ветер. Особенно несладко тем, кто добирается до работы на собственном транспорте: на дорогах прогнозируются снежные наносы и гололедица. Порывы юго-западного ветра местами могут достигать 18 метров в секунду, так что стоит одеться потеплее и по возможности не выходить из помещений. Трескучих морозов синоптики не обещают: средняя температура воздуха ночью составит -7; -12 градусов, а днем слегка потеплеет до – 2; -7.

В Уфе также ожидается пасмурная погода и снегопад. Ветер юго-западный, умеренный, 4-9 метров в секунду, а на дорогах по-прежнему сохранятся снежные наносы и гололед. Днем температурные столбики останутся на уровне -4; - 6 градусов.