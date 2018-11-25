В Башкирии «Лада Приора» опрокинулась в кювет: 34-летний водитель погиб на месте

СЕГОДНЯ 19:42 2018-11-25T19:42:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла поздно вечером 23 ноября в Баймакском районе республики. На 143 километре автодороги «Магнитогорск - Ира» автомобиль «Лада Приора» потеряла управление и опрокинулась на крышу в кювет. 34-летний водитель отечественной «легковушки», к сожалению, скончался на месте до прибытия медиков.

- По факту аварии начато расследование, - сообщили в республиканской Госавтоинспекции. – Будут устанавливаться причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, что это не единственное ДТП со смертельным исходом. В тот же день в Туймазинском районе республики столкнулись грузовик ЗИЛ и автомобиль ВАЗ-2114. Удар был такой силы, что отечественную «14-ю» отбросило в кювет, а ее водитель скончался на месте от полученных травм.