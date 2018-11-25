2018-11-25T17:03:54+03:00
Общество

В Башкирии сняли ограничение движения для большегрузного транспорта

Об этом сообщили в республиканском МЧС
Яна Базекина
Поделиться:
И все же водителям большегрузов стоит быть осторожнее на трассахИ все же водителям большегрузов стоит быть осторожнее на трассахФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 ноября, в 15.00 в Башкирии сняли объявленное ранее ограничение движения для большегрузного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Напомним, что ограничение вводилось в связи с неблагоприятными погодными условиями: метелями и гололедом на трассах и устанавливалось на участке км 1548+651 – км 1780+000 трассы значения М-5 «Урал».

А вот штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, чьи порывы могут достигать 18 метров в секунду, продолжает действовать на территории Башкирии. Водителей предупреждают и об ухудшении видимости на дорогах до 500-1000 метров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии «Лада Приора» опрокинулась в кювет: 34-летний водитель погиб на месте
Массовая авария на въезде в Уфу: столкнулись около десяти машин
В Уфе еще один пятилетний малыш провалился в открытый канализационный люк
Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем матери
Не поделили рельсы: в Уфе столкнулись два трамвая
«Похоже, руководство Уфы ждет новый тест»: Радий Хабиров опубликовал видео со снегопадом
В Башкирии ночью вспыхнула иномарка, припаркованная во дворе
Уфимка возмутилась курением водителя маршрутки прямо в салоне автобуса
Сегодня «Салават Юлаев» начинает домашнюю серию матчем с минским «Динамо»
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
Линус Умарк рассказал, почему остался в «Салавате Юлаева»
Жительница Башкирии пришла на «Битву экстрасенсов», чтобы найти сына
Динар Гильмутдинов прокомментировал слухи о поддельном дипломе своего заместителя