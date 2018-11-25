В Башкирии сняли ограничение движения для большегрузного транспорта
Об этом сообщили в республиканском МЧС
И все же водителям большегрузов стоит быть осторожнее на трассахФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:
Сегодня, 25 ноября, в 15.00 в Башкирии сняли объявленное ранее ограничение движения для большегрузного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Напомним, что ограничение вводилось в связи с неблагоприятными погодными условиями: метелями и гололедом на трассах и устанавливалось на участке км 1548+651 – км 1780+000 трассы значения М-5 «Урал».
А вот штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, чьи порывы могут достигать 18 метров в секунду, продолжает действовать на территории Башкирии. Водителей предупреждают и об ухудшении видимости на дорогах до 500-1000 метров.