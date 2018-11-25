2018-11-25T18:01:16+03:00
Происшествия

В Уфе еще один пятилетний малыш провалился в открытый канализационный люк

На помощь мальчику пришел его отец, который вытащил ребенка и отвез в больницу
Яна Базекина
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Фото: УГЗ г. УфыФото: УГЗ г. Уфы
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Уже второй раз за последние два дня в Уфе ребенок падает в открытый колодезный люк.. Вчера, 24 ноября, спасателям поступило сообщение, что в Уфе в колодец провалился пятилетний ребенок. Мальчик гулял с отцом и, бегая по газону, не заметил припорошенный снегом открытый колодезный люк - и упал в него. К счастью, отец малыша не растерялся и самостоятельно вытащил ребенка из западни, а потом отвез его в больницу для обследования. Обошлось без травм, и после осмотра врачами мальчик был отпущен домой.

На место происшествия выехали сотрудники Управления гражданской защиты по Калининскому району, ООО «БашРТС», «Уфаводоканала» и ЖЭУ, которые закрыли колодец бетонными плитами и огородили опасный участок.

- Выяснилось, что колодезный люк принадлежит ООО «БашРТС». Почему он остался без крышки, теперь выясняют полицейские, - сообщили в пресс-службе уфимского Управления Гражданской защиты.

Напомним, что похожая ситуация произошла 23 февраля в Уфе: на улице Пушкина пятилетний мальчик, гуляя с мамой, провалился в колодец глубиной почти в пять метров. Малыша еще до приезда спасателей вытащили проходившие мимо студенты. Ребенок повредил спину, а также получил психологическую травму. Тогда в администрации Кировского района пообещали, что все виновные лица обязательно будут привлечены к ответственности.

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