Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем матери

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-25T16:09:00+03:00

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Сегодня, 25 ноября, в России и Башкирии празднуется День матерей. Не остался в стороне и врио главы республики Радий Хабиров, который выложил у себя на странице в соцсетях фотографию и портрет своей матери, сопроводив их трогательной подписью.

- Даже уходя, они навсегда остаются в наших сердцах… Я смотрю на эту фотографию и снова ощущаю себя сыном, ребенком, и на душе становится тепло… С днем матери! И давайте помнить, что мамы часто получают меньше заботы, чем это необходимо; как в семьях, так и от государства, - верно подметил Радий Хабиров, поставив хэштег #вспомнитемаму.

Подписчики отметили трогательный пост и выразили свою благодарность за теплые слова. Хотя нашлись и те, кто посетовал, что, несмотря на красивые слова, поддержка материнства со стороны в республике до сих пор остается на низком уровне.