«Похоже, руководство Уфы ждет новый тест»: Радий Хабиров опубликовал видео со снегопадом

СЕГОДНЯ 14:44 2018-11-25T14:44:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе продолжается метель. И хотя пока снеугоборочная техника справляется со своей задачей, и дороги в городе не превратились в непроходимую кашу, ситуация может измениться в любую минуту.

Именно об этом, скорее всего подумал врио главы Башкирии Радий Хабиров, который выложил у себя на странице в соцсети короткий видеоролик с многозначительным названием. «Похоже, руководство Уфы ждет новый тест» - гласит подпись под видео, сделанном прямо в кабинете Белого дома. На нем видно, что валит снег, и Уфа постепенно превращается в большой пушистый сугроб.

Напомним, что ранее Радий Хабиров дал поручение коммунальным службам города подготовиться к зиме с тяжелыми погодными условиями.

- Мы на пороге зимы. Какая будет погода – не знаем. Когда зима начнется, и мы будем задыхаться в снегу, чтобы я не слышал, что техники нет! Готовность вы подтвердили, - заявил Хабиров на одном из оперативных совещаний правительства.

Также врио главы Башкирии ранее сообщал, что в ближайшее время в Уфе появится дополнительная снегоуборочная техника, которую закупят на средства из регионального фонда.