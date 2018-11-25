2018-11-25T13:52:04+03:00
Происшествия

В Башкирии ночью вспыхнула иномарка, припаркованная во дворе

К счастью, никто не пострадал, но машина выгорела полностью
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:

Огненное шоу наблюдали накануне перепуганные жители одного из домов в Стерлитамаке. Поздно вечером, 24 ноября, словно факел вспыхнул автомобиль «Тойота Авенсис», припаркованный во дворе дом на улице Невская. На место происшествия немедленно прибыли пожарные, которые потушили огонь. К счастью, никто не пострадал, но сама иномарка превратилась в обугленный остов и восстановлению уже не подлежит.

- В ликвидации возгорания принимали участие две единицы спецтехники и пять человек личного состава, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, которым предстоит выяснить причины возгорания и определить: был ли это умышленный поджог или замыкание электропроводки в салоне автомобиля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24