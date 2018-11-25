В Башкирии ночью вспыхнула иномарка, припаркованная во дворе
Огненное шоу наблюдали накануне перепуганные жители одного из домов в Стерлитамаке. Поздно вечером, 24 ноября, словно факел вспыхнул автомобиль «Тойота Авенсис», припаркованный во дворе дом на улице Невская. На место происшествия немедленно прибыли пожарные, которые потушили огонь. К счастью, никто не пострадал, но сама иномарка превратилась в обугленный остов и восстановлению уже не подлежит.
- В ликвидации возгорания принимали участие две единицы спецтехники и пять человек личного состава, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, которым предстоит выяснить причины возгорания и определить: был ли это умышленный поджог или замыкание электропроводки в салоне автомобиля.