Уфимка возмутилась курением водителя маршрутки прямо в салоне автобуса

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-25T13:12:45+03:00

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Жительница Уфы Ирина М. возмущена, что водители пассажирских автобусов позволяют себе курить прямо во время езды. С подобной ситуацией женщина столкнулась лично и решила написать жалобу напрямую в городскую администрацию.

- 20 ноября я ехала на маршрутке № 277. Водитель в возрасте, седой, в очках, курит прямо во время движения автобуса с пассажирами, - пишет уфимка. – Я выходила на остановке «Вологодская» и сделала ему замечание, на что водитель промолчал. Когда попыталась его сфотографировать, он быстро закрыл двери.

Ирина М. негодует: когда к пассажирам перестанут относиться, как к свиньям. Ведь это настоящее хамство – и кто же будет за него отвечать?

Думается, что женщину поддержат многие. Ситуация, когда водитель курит, и весь дым идет прямо в салон к пассажирам – далеко не редкость. А ведь у кого-то может быть аллергия, астма или непереносимость табачного дыма, в автобусе могут находиться маленькие дети.