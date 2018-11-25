МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-25T12:05:38+03:00

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В Башкирии продолжает бушевать непогода . Республиканское МЧС предупреждает, что сегодня и завтра, 26 ноября, в Башкирии ожидается сильный ветер, чьи порывы могут достигать 18 метров в секунду. Также будет продолжать валить снег, а дороги покроются снежными наносами, поэтому водителям стоит быть осторожными и по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния и ни в коем случае не нарушать скоростной режим.

- Ожидается ухудшение видимости на трассах до 500-1000 метров, - добавили в пресс-службе ведомства.

Также напомним, что сегодня, 25 ноября, ФКУ Управдор "Приуралье" ввело временное ограничение движения для большегрузного транспорта на трассе М-5 "Урал" (на территории Челябинской области) в связи с неблагоприятными погодными условиями вроде сильного снега и гололедицы. Ориентировочно ограничение продлится до 17.00 25 ноября, но может и продолжится, если непогода не утихнет.

- В настоящее время на территории Башкирии заторов нет. Проезд обеспечен, - отметили в республиканском МЧС.