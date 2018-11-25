2018-11-25T11:44:24+03:00
Спорт

Линус Умарк рассказал, почему остался в «Салавате Юлаева»

В семье шведского нападающего ждут пополнения
Рустем АХУНОВ
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Линус Умарк рассказал, почему он остался в УфеЛинус Умарк рассказал, почему он остался в Уфе
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Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» рассказал, что остался в уфимской команде из-за семьи.

В интервью порталу «Чемпионат», форвард объяснил, что подписал контракт с башкирским клубом по семейным обстоятельствам.

- Подписать контракт с «Салаватом» было семейным решением. У нас скоро будет еще один ребенок, поэтому так было лучше для семьи. Выражаю уважение всей лиге (КХЛ – прим.ред), которая оценивает мои игры. Я непременно буду играть лучше, - цитирует спортивный сайт слова Линуса Умарка.

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что швед якобы хочет вернуться в шведский хоккейный клуб «Лулео». Однако в марте 2018 года Умарк подписал контракт с «Салаватом» до 2020 года.

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