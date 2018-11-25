Жительница Башкирии пришла на «Битву экстрасенсов», чтобы найти сына

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-25T11:37:24+03:00

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На днях в эфире телеканала «ТНТ» вышел очередной выпуск шоу «Битва Экстрасенсов». Приглашенные герои этого выпуска страдают от такого редкого и малоизученного явления, как сонный паралич. Участникам «Битвы» предлагалось определить, что же это: сверхспособность, дар, козни злого духа или проблема медицинского характера. Одной из приглашенных героинь стала 47-летняя жительница Бирска Елена, которая рассказала, что пять лет назад пропал ее горячо любимый сын. Парня завербовали для участия в войне, и там он погиб – якобы именно эти видения посещали ее во время приступа сонного паралича.

Экстрасенс Тимофей Руденко увидел молодого человека с «рыжей бородой, как у Хоттабыча». Это был сын Елены Сергей, который пять лет назад уехал по делам в Уфу и пропал без вести. Через несколько дней он прислал матери смс: найти в шифоньере флешку, на которой было записано его послание. Так убитая горем мать узнала, что ее сын отправился на войну. Позже пришло еще одно страшное известие: Сергей пропал без вести, но Елена уверена, что он погиб. Мол, во время паралича он приходил к ней и сообщил, что его убили.

Кстати, хотя Тимофей Руденко так и не смог сказать, что именно сейчас с сыном Елены и чем вызван ее недуг, жюри и зрители посчитали, что он справился со своим заданием.