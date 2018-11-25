Динар Гильмутдинов прокомментировал слухи о поддельном дипломе своего заместителя

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-25T11:27:14+03:00

Оказалось, что в ближайшее время Хасанов собирался отправиться на пенсию

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И снова скандал в рядах башкирской полиции. Как стало известно на днях, один из бывших капитанов в полиции в отставке написал письмо на имя министра внутренних дел Башкирии Романа Деева. Экс-полицейский попросил обратить внимание на работу замначальника дорожной инспекции Расима Хасанова: мол, у того диплом о высшем образовании «липовый». Точнее, во время массовой проверки дипломов Хасанов предоставил поддельную справку, что диплом подлинный, а потом отучился на заочном отделении в УЮИ МВД РФ, где и получил уже настоящий диплом.

Портал «Рroufu.ru» пообщался с главой ГИБДД Башкирии Динаром Гильмутдиновым, и тот сообщил, что «ничего не знал об этой ситуации».

- Дипломами и другими документами занимается кадровая служба ведомства. Хасанов написал заявление на отпуск и уже догуливает его, - сообщил Динар Гильмутдинов.

Также глава республиканского ГИБДД подтвердил, что два месяца назад его заместитель написал заявление о выходе на пенсию по выслуге лет, и уже 27 ноября должен был покинуть свой пост.