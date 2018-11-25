Динар Гильмутдинов прокомментировал слухи о поддельном дипломе своего заместителя
И снова скандал в рядах башкирской полиции. Как стало известно на днях, один из бывших капитанов в полиции в отставке написал письмо на имя министра внутренних дел Башкирии Романа Деева. Экс-полицейский попросил обратить внимание на работу замначальника дорожной инспекции Расима Хасанова: мол, у того диплом о высшем образовании «липовый». Точнее, во время массовой проверки дипломов Хасанов предоставил поддельную справку, что диплом подлинный, а потом отучился на заочном отделении в УЮИ МВД РФ, где и получил уже настоящий диплом.
Портал «Рroufu.ru» пообщался с главой ГИБДД Башкирии Динаром Гильмутдиновым, и тот сообщил, что «ничего не знал об этой ситуации».
- Дипломами и другими документами занимается кадровая служба ведомства. Хасанов написал заявление на отпуск и уже догуливает его, - сообщил Динар Гильмутдинов.
Также глава республиканского ГИБДД подтвердил, что два месяца назад его заместитель написал заявление о выходе на пенсию по выслуге лет, и уже 27 ноября должен был покинуть свой пост.