В Башкирии пассажирский автобус на полном ходу врезался в табун лошадей

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-25T10:30:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП с участием животных произошло вчера утром, 24 ноября, в Мелеузовском районе республики. На трассе возле деревни Сарышево пассажирский автобус врезался в табун лошадей, внезапно выбежавший на проезжую часть. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», три беременные кобылы погибли на месте, а у одной от страшного удара даже отлетела голова. Лобовое стекло маршрутного автобуса превратилось в мелкую крошку, сам водитель также пострадал. К счастью, в автобусе не было пассажиров, а потому серьезных человеческих жертв удалось избежать.

Как оказалось, табун прибежал с частной фермы, располагавшейся неподалеку. Именно ее хозяину предстоит отвечать за аварию, ведь по его вине лошади гуляли в неположенном месте. Сам водитель имеет девятилетний стаж вождения, скорость автобуса на момент столкновения не превышала 58 км\ч, а на участке отсутствовал предупреждающий знак «Перегон скота».