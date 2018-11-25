2018-11-25T09:43:08+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе столкнулись «Лада Гранта» и «SsangYong»: есть погибший

19-летний водитель иномарки с травмами госпитализирован
Яна Базекина
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Смертельная авария произошла вчера вечером, 24 ноября, в Кармаскалинском районе Башкирии. Около 18.00 на 26 километре трассы «Уфа-Инзер-Белорецк» столкнулись два встречных автомобиля. От страшного удара отечественная «Лада Гранта» смялась, словно консервная банка, а ее 31-летний водитель скончался на месте от полученных травм. Второй автомобиль – иномарка «SsangYong» пострадала чуть меньше, ее 19-летний водитель с ушибами и переломами был госпитализирован в ближайшую больницу.

- По данному факту начато расследование, предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Напомним, что вчера, 24 ноября, в Башкирии произошло три ДТП, в которых один человек погиб, а еще трое получили травмы.

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