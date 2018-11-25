В Башкирии наградили пятиклассницу, которая спасла из пожара своих маленьких сестренок

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-25T09:00:15+03:00

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На днях школу в селе Базлык, что в Белебеевском районе Башкирии посетила делегация из представителей районной администрации и спасательных ведомств. Все они приехали чествовать пятиклассницу Аделину Амирзянову, которая, рискуя собственной жизнью, предотвратила пожар в жилом доме и спасла от неминуемой гибели своих маленьких сестренок 2014 и 2017 года рождения. Девочку поблагодарили за смелость и находчивость, а ее педагогов – за достойное воспитание подрастающего поколения и обучение безопасному поведению во время экстремальных ситуаций. Аделине Амирзяновой вручили диплом, а также ценные подарки.

- Поведение школьницы не является типичным для детей ее возраста, что и делает ее подвиг более ценным, чем действия, совершенные взрослым человеком, - отметил начальник Белебеевского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Данилов.