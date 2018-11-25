Пропавшего 10-летнего мальчика из Башкирии всю ночь искали волонтеры и местные жители
Вчера, 24 ноября, тревожные новости пришли из Иглинского района Башкирии: там в селе Казаяк потерялся десятилетний мальчик. Как рассказали родители школьника, в 16.30 он ушел из дома, но назад так и не вернулся. Телефона у мальчика с собой не было, и обеспокоенные родственники немедленно обратились за помощью в полицию и к поисковикам-волонтерам.
К счастью, страшного удалось избежать. Благодаря своевременным и слаженным действиям поисковиков и местных жителей, мальчик был найден живым и невредимым.
- Ночью были укомплектованы две мобильные поисковые группы, и мы выдвинулись на поиски, прочесывая окрестности с полицией и местными жителями, - рассказали волонтеры РОО «Поиск детей - Уфа». – В шестом часу утра ребенок был найден. Спасибо всем, кто участвовал в поиске.
Где именно находился мальчик, и почему он не вернулся домой, волонтеры не стали уточнять.