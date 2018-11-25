2018-11-25T08:01:54+03:00
Общество

Метель и снегопады: МЧС предупреждают жителей Башкирии о непогоде

Водителям стоит воздержаться от дальних поездок
Яна Базекина
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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В минувшую пятницу жители Башкирии столкнулись не только с долгожданным снегом, но и с снежными заносами, заметенными дорогами и пробками на дороге. И хотя к концу субботы метели поутихли, МЧС предупреждает: штормовое предупреждение сохраняется до конца недели, до 20.00 25 ноября. В республике по-прежнему будет идти снег, в отдельных районах завьюжит метель, а на дорогах возникнут снежные наносы. Северо-западный ветер будет умеренный, 7-12 метров в секунду, но его порывы могут достигать до 15-20 метров в секунду. Стоит одеться потеплее: средняя температура воздуха в республике составит -3; -8 градусов тепла.

Особенно несладко придется водителем: мало того, что дороги занесет, так и видимость ухудшится до 500-1000 метров.

- В такую погоду водителям рекомендуется воздержаться от передвижения на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. Помните, что в снегопад возможность попасть в аварию на автомобиле повышается в разы. В случае выезда - соблюдайте скоростной режим и дистанцию, - предупредили автовладельцев в республиканском МЧС.

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