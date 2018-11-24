2018-11-24T19:02:49+03:00
Происшествия

Упавший в Уфе в люк мальчик получил травму спины

В администрации Кировского района обещали найти и наказать виновных [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Стало известно о состоянии пятилетнего мальчика, который вчера на улице Пушкина упал в открытый колодец глубиной почти в пять метров.

Малыша после инцидента госпитализировали в 17-ую детскую больницу. В медучреждении у него диагностировали травму спины, а также установили, что ребенок перенес психологический шок.

В администрации Кировского района Уфы прокомментировали, что обязательно привлекут к ответственности виновные лица.

Напомним, что мальчик упал в люк на прогулке с мамой. До приезда спасателей из плена его освободили трое студентов. К счастью, все обошлось, и его жизни ничего не угрожает.

Из люка достали пятилетнего ребенка.

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