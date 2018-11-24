Упавший в Уфе в люк мальчик получил травму спины
Стало известно о состоянии пятилетнего мальчика, который вчера на улице Пушкина упал в открытый колодец глубиной почти в пять метров.
Малыша после инцидента госпитализировали в 17-ую детскую больницу. В медучреждении у него диагностировали травму спины, а также установили, что ребенок перенес психологический шок.
В администрации Кировского района Уфы прокомментировали, что обязательно привлекут к ответственности виновные лица.
Напомним, что мальчик упал в люк на прогулке с мамой. До приезда спасателей из плена его освободили трое студентов. К счастью, все обошлось, и его жизни ничего не угрожает.
Из люка достали пятилетнего ребенка.