В Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина
Погибший не смог выбраться из огненной ловушки
.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня днем, 24 ноября, в селе Ибраево Кигинского района произошел страшный пожар. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в деревне загорелась частная постройка размером восемь на девять.
На место оперативно выехали пожарные. К сожалению, в ходе тушения было найдено бездыханное тело 62-летнего мужчины, хозяина дома.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и пожарные, отметили в ведомстве, устраняют последствия. Причины пожара устанавливаются дознавателем МЧС.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Башкирии 8 (347) 233-99-99.