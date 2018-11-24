2018-11-24T18:11:03+03:00
Происшествия

В Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина

Погибший не смог выбраться из огненной ловушки
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня днем, 24 ноября, в селе Ибраево Кигинского района произошел страшный пожар. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в деревне загорелась частная постройка размером восемь на девять.

На место оперативно выехали пожарные. К сожалению, в ходе тушения было найдено бездыханное тело 62-летнего мужчины, хозяина дома.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и пожарные, отметили в ведомстве, устраняют последствия. Причины пожара устанавливаются дознавателем МЧС.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Башкирии 8 (347) 233-99-99.

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