2018-11-24T18:29:23+03:00
Общество

Какой будет погода в Башкирии 25 ноября

Местами похолодает до -17 градусов
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 25 ноября. Так, в воскресенье ожидается снег, местами небольшой. В некоторых районах будет метель, на дорогах снежные накаты и гололедица. Водителям стоит быть аккуратнее.

Ветер будет дуть умеренный, с юго-запада. Температура воздуха ночью составит -7,-12 градусов, местами похолодает до -17. Днем ожидается -3,-8 градусов.

В Уфе, в свою очередь, также ожидается снег. Ночью столбик термометра покажет 8 градусов со знаком минус, а днем воздух прогреется до -3.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Упавший в Уфе в люк мальчик получил травму спины
В Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина
21-летний житель Башкирии после ссоры с девушкой угнал машину
Юрий Шевчук выступил за сохранение башкирских шиханов
Стала известна личность 9-летнего мальчика, которого ударило током в Башкирии
В Башкирии волонтеры выйдут искать 43-летнего Александра Кириченко
Уфимская афиша на выходные: Алексей Чумаков, "November Fest" и "Лебединое озеро"
С 1 февраля в Башкирии вырастут зарплаты сотрудников МФЦ
В уфимском зоопарке родились львята Атос, Портос и Арамис
Радий Хабиров о нацпроектах: Не дадим своровать эти деньги!
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2113 и НефАЗ, есть погибшая
Башкирский кумыс вошел в список самой отвратительной еды
Стала известна личность 27-летнего жителя Башкирии, который погиб в Санкт-Петербурге
Спасение пятилетнего ребенка, провалившегося в люк в Уфе, сняли на видео