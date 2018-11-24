Какой будет погода в Башкирии 25 ноября

СЕГОДНЯ 18:29 2018-11-24T18:29:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 25 ноября. Так, в воскресенье ожидается снег, местами небольшой. В некоторых районах будет метель, на дорогах снежные накаты и гололедица. Водителям стоит быть аккуратнее.

Ветер будет дуть умеренный, с юго-запада. Температура воздуха ночью составит -7,-12 градусов, местами похолодает до -17. Днем ожидается -3,-8 градусов.

В Уфе, в свою очередь, также ожидается снег. Ночью столбик термометра покажет 8 градусов со знаком минус, а днем воздух прогреется до -3.