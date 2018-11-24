Юрий Шевчук выступил за сохранение башкирских шиханов
За сохранение башкирских шиханов вступился Юрий Шевчук, лидер группы ДТТ, уроженец Башкирии. В коротком видеоролике на «YouTube» он рассказал о том, что думает по поводу недавнего скандала с БСК.
Музыкант назвал Башкирию одним из самых удивительных регионов, а шиханы удивительным явлением.
- Поддерживаю и ставлю свою подпись за сохранение этих гор. Природа - это единственное, что нас объединяет. И так мало уже ее остается, и так не бережно мы к ней относимся: вульгарно, отвратительно, иногда, как к врагу своему, - говорит Шевчук.
Он отметил, что разрушать шиханы неправильно, не современно и бесчеловечно, что эта гармония должна остаться для потомков.