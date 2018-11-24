Юрий Шевчук выступил за сохранение башкирских шиханов

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-24T16:03:01+03:00

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За сохранение башкирских шиханов вступился Юрий Шевчук, лидер группы ДТТ, уроженец Башкирии. В коротком видеоролике на «YouTube» он рассказал о том, что думает по поводу недавнего скандала с БСК.

Музыкант назвал Башкирию одним из самых удивительных регионов, а шиханы удивительным явлением.

- Поддерживаю и ставлю свою подпись за сохранение этих гор. Природа - это единственное, что нас объединяет. И так мало уже ее остается, и так не бережно мы к ней относимся: вульгарно, отвратительно, иногда, как к врагу своему, - говорит Шевчук.

Он отметил, что разрушать шиханы неправильно, не современно и бесчеловечно, что эта гармония должна остаться для потомков.