В Башкирии волонтеры выйдут искать 43-летнего Александра Кириченко

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-24T14:26:05+03:00

О мужчине нет вестей уже с 3 ноября

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В Башкирии все еще разыскивают 43-летнего Александра Кириченко, жителя Октябрьского. По предварительным данным, он пропал в Чишмах еще 3-го ноября.

Завтра, 25 ноября, волонтеры-поисковики выйдут искать его в Чишмах. Сбор добровольцец в Уфе будет проходить в штабе по адресу ул. Ленина 43/1, при клубе «Следопыт» с 8:30 ч. по 9:15 ч. Потом они выезжают на место. С собой нужно взять горячие напитки, теплю обувь, сменные носки, клей ПВА со скотчем, по возможности распечатанные ориентировки.

Сбор в Чишмах запланирован на 10 часов на пересечении улиц Кирова/Гизатуллина рядом с магазином «Визит». Записаться можно по телефону 8-927-969-89-19.

Приметы разыскиваемого: рост 165 сантиметров, полное телосложение, серые глаза, лысый.

Был одет в синюю куртку с капюшоном, синее спортивное трико, бордовую олимпийку и синие кроссовки Reebok.