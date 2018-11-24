Уфимская афиша на выходные: Алексей Чумаков, "November Fest" и "Лебединое озеро"

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-24T14:03:27+03:00

"Комсомолка" подскажет, куда сходить и чем заняться на досуге.

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НА КОНЦЕРТ

25 ноября в ГКЗ " Башкортостан" (ул. Ленина, 50 ) выступит финалист первого интерактивного музыкального шоу " Народный артист", победитель шоу Первого канала " Один в один", певец и композитор Алексей Чумакоа. Артист представит своим башкирскоим поклонникам новую программу " Небо в твоих глазах", которую он на прошлой неделе презентовал в московском " Крокус-Сити-Холле". (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 1200 - 3500 руб.

24 ноября в РК " Огни Уфы" ( ул. 50-летия Октября, 19) в течении всего дня будет проходить традиционный осенний фестиваль"November Fest ", на который соберется весь музыкальный бомонд башкирской столицы. На одной сцене выступят известные уфимские группы и молодые коллективы. (12+)

Начало в 15.00

Цена билетов: 200 - 300 руб.

24 ноября в торговом центре "Ultra" ( ул. Бакалинская, 27) можно послушать выступление знаменитого удмуртского коллектива, занявшего третье место на " Евровидение - 2010 - " Бурановские бабушки". (6+)

Начало в 15.00

Вход свободный.

24 ноября во Дворце химиков ( ул.Первомайская, 47) новую концертную программу " Танец длинною в жизнь" покажет Государставенный академический ансамбль песни и танца имени Файзи Гаскарова. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 150 - 500 руб.

25 ноября в "Rock's Cafe" ( пр. Октября, 79/1) ска-панк-группа "Fistemper" отпразднует день рождения и споет все свои самые известные песни, котороых за почти три десятка лет накопилось немало.(16+)

Начало в 21.00

Цена билетов: 900 руб.

25 ноября в музыкальном ресторане "Music Hall 27" ( ул. Кирова 27 ) споет знаменитый грузинский коллектив - группа "Mgzavrebu" , которая с огромным успехом выступала минувшим летом на международном фестивале " Сердце Евразии" в Уфе. (16+)

Начало в 20.00

Цена билетов: 700 руб.

24 ноября в ГКЗ " Башкортостан" ( ул . Ленина,50 ) любителей эстрады приглашают на фестиваль "Юлдаш хит - 2018", в котором примут участие самые яркие звезды национальной эстрады., а также фольклорный ансамбль " Мирас" и "золотой состав" группы " Караван сарай". (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 300 - 1200 руб.

24 ноября во Дворце молодежи ( ул.50-летия Октября, 21) дает большой сольный концерт самый популярный артист татарской эстрады молодого поколения Ришат Тухватуллин.(6+)

Начало в 19.00

Цена билетов : 500 - 1500 руб.

В ТЕАТР

24 ноября в Башкирском театре оперы и балета ( ул. Ленина,5/1) можно посмотреть самый популярный балет в мире - "Лебединое озеро". (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 250 - 1250 руб.

24 и 25 ноября народный инклюзивный театр " Статус" на сцене Республиканского дома творчества ( ул. Кустарная, 17) покажет премьерную постановку комедии " Прибайкальская кадриль" по пьесе Сергея Белова. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 250 - 350 руб., людям с инвалидностью вход свободный.

25 ноября в ЦСИ " Облака" ( ул. Бакалинская, 3 ) популярный уфимский шоумен Алексей Радченко приглашает на моноспекатакль " С натуры", в котором прозвучат монологм по мотивам произведений Зощенко, Аверченко, Хаита , а также собственные литературные зарисовки с натуры. (16+)

Начало в 18.00

Вход свободный.

24 ноября в татарском театре " Нур" ( ул. 50 лет СССР, 36 ) можно посмотреть комедию о конфликте поколений - "Моя теща" (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 250 - 350 руб.

25 ноября в Башкирском театре драмы им. М. Гафури ( ул. Заки Валиди, 36 ) покажут эксцентричную комедию "Мамуля". (16+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 150 - 500 руб.