С 1 февраля в Башкирии вырастут зарплаты сотрудников МФЦ

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-24T13:56:48+03:00

Люди не хотят идти работать в МФЦ из-за мизерной зарплаты. Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день средняя зарплата работников составляет в среднем от 13 тысяч рублей

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Сотрудникам многофункциональных центров Башкирии, наконец, поднимут зарплаты.

Так, согласно постановлению Правительства, опубликованному на портале правовой информации Башкирии, зарплаты работников МФЦ поднимутся с 1 февраля 2019 года.

Совсем недавно замдиректора МФЦ по республике отмечала, что на сегодняшний день их средняя зарплата составляет всего 13 тысяч рублей. Те, у кого есть высшее образование, получают больше.

Напомним, что вопрос о повышении зарплаты сотрудникам поднял Радий Хабиров. Люди жаловались, что в МФЦ огромные очереди, не могли попасть на прием. Виной тому – нехватка кадров. Люди не хотят туда идти работать из-за мизерной зарплаты.