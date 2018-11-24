С 1 февраля в Башкирии вырастут зарплаты сотрудников МФЦ
Сотрудникам многофункциональных центров Башкирии, наконец, поднимут зарплаты.
Так, согласно постановлению Правительства, опубликованному на портале правовой информации Башкирии, зарплаты работников МФЦ поднимутся с 1 февраля 2019 года.
Совсем недавно замдиректора МФЦ по республике отмечала, что на сегодняшний день их средняя зарплата составляет всего 13 тысяч рублей. Те, у кого есть высшее образование, получают больше.
Напомним, что вопрос о повышении зарплаты сотрудникам поднял Радий Хабиров. Люди жаловались, что в МФЦ огромные очереди, не могли попасть на прием. Виной тому – нехватка кадров. Люди не хотят туда идти работать из-за мизерной зарплаты.