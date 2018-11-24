В уфимском зоопарке родились львята Атос, Портос и Арамис

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-24T12:21:41+03:00

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В уфимском передвижном зоопарке снова пополнение. На свет появились три маленьких львенка, которых тут же окрестили литературными именами Атос, Портос и Арамис. Пока еще не очень храбрые «мушкетеры» только знакомятся с миром, но шипеть на журналистов и защищать свою маму малыши уже научились.

«Мы иногда забираем их у мамы, для того, чтобы приручить, - рассказывает замдиректора зоопарка Яна Хачатурян, - К трем месяцам у них уже будет такое игривое настроение, что они сами будут везде бегать и общаться».

В этом зоопарке это далеко не первый приплод. И в позапрошлом, и в прошлом году здесь рождались тигрята, львята и другие хищники. Как сообщает ГТРК Башкортостан, в этом году на свет появились шесть кошачьих. Львят и тигрят, когда они вырастут, отправляют в другие зоопарки и зверинцы, для того, чтобы сохранить численность редких животных. Некоторые, конечно же, останутся в Уфе и будут радовать жителей города, в котором до сих пор нет полноценного большого зоопарка.