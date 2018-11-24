Радий Хабиров о нацпроектах: Не дадим своровать эти деньги!

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-24T12:08:27+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице очередной пост. И снова о деньгах, вернее о столь необходимых для республики средствах федерального центра. Хабиров напомнил подписчикам о важности национальных проектов.

«28 триллионов рублей на 6 лет для людей готово дать государство. Для того, чтобы наши жители почувствовали воочию улучшение их жизни. Это и пособия, и зарплаты, и качественное здравоохранение, культура и образование, чистая природа и спорт. Для меня это шанс оправдать надежды. При этом своровать эти деньги мы не дадим», - заключил Хабиров.