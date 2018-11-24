В Башкирии столкнулись ВАЗ-2113 и НефАЗ, есть погибшая
ДТП произошло в Белебеевском районе
фото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:
Следующая смертельная авария произошла около 16 часов дня 23 ноября в Белебеевском районе. На автодороге Белебей-Приютово столкнулись ВАЗ-2113 и автобус НефАЗ.
В результате сильного удара 70-летняя пассажирка легковушки, мать водителя, получила смертельные травмы. Она скончалась до приезда медиков. Самого 40-летнего водителя доставили в больницу.
В автобусе никто не пострадал. Известно, что он двигался с Приютово в Белебей, в салоне находились 16 пассажиров. За ними был направлен другой автобус.
Всего за минувшие сутки на дорогах погибли четыре человека.
фото: ГИБДД по РБ