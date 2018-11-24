В Башкирии столкнулись ВАЗ-2113 и НефАЗ, есть погибшая

СЕГОДНЯ 10:52 2018-11-24T10:52:52+03:00

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Следующая смертельная авария произошла около 16 часов дня 23 ноября в Белебеевском районе. На автодороге Белебей-Приютово столкнулись ВАЗ-2113 и автобус НефАЗ.

В результате сильного удара 70-летняя пассажирка легковушки, мать водителя, получила смертельные травмы. Она скончалась до приезда медиков. Самого 40-летнего водителя доставили в больницу.

В автобусе никто не пострадал. Известно, что он двигался с Приютово в Белебей, в салоне находились 16 пассажиров. За ними был направлен другой автобус.

Всего за минувшие сутки на дорогах погибли четыре человека.