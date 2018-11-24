Спасение пятилетнего ребенка, провалившегося в люк в Уфе, сняли на видео

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-24T10:17:03+03:00

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23 ноября днем на пересечении улиц Пушкина и Новомостовой пятилетний мальчик, который гулял с мамой, упал в открытый люк глубиной в пять метров.

Обеспокоенная мать просила о помощи, и на ее крики прибежали трое студентов – двое парней и девушка. Мальчишки побежали в училище за лестницей, а девушка пыталась разговаривать с мальчиком, который оказался на дне темного колодца.

Когда приехали спасатели, ребенок был уже у мамы. Процесс спасения малыша сняли на видео и выложили в социальные сети. Спасители ребенка в процессе операции разговаривали с ним, говорили, как правильно держаться. Достав, передали в мамины руки.

Опасный участок огородили, по данному факту проводят проверку.