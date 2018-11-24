Уфу от снега очищали 266 единиц техники

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-24T08:43:42+03:00

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В ночь на 24 ноября в Уфе со снегом боролись 266 единиц техники, в том числе 15 автогрейдеров, 8 шнекороторов, 58 самосвалов, 54 МТЗ, 26 погрузчиков. Об этом сообщает мэрия.

Коммунальщики обработали мосты, путепроводы, опасные участки песко-соляной смесью.

Уборка снега также ведётся в ручном режиме. Всего в работе задействовано 52 рабочих. Они расчищают остановки, тротуары и дворы. Сегодня днём работы по уборке и вывозу снега будут продолжены.

Снежная погода в Башкирии сохранится все выходные. Также снег будет идти и в начале следующей недели.