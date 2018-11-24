В Башкирии столкнулись ВАЗ и ЗИЛ, есть погибший

СЕГОДНЯ 07:54 2018-11-24T08:38:49+03:00

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Вчера в девять утра, 23 ноября, очередная смертельная авария произошла в Туймазинском районе республики.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, на 17 км автодороги Туймазы-Серафимовский-Нижнетроицкий-Усман-Ташлы столкнулись ВАЗ-2114, за рулем которого находился 38-летний мужчина, и грузовик ЗИЛ. Удар был такой силы, что легковушка улетела в кювет. Ее водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как произошла авария, предстоит узнать сотрудникам дорожной полиции.

Напомним, что вчера была плохая видимость на дорогах и гололедица.