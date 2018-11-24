Стала известна личность 27-летнего жителя Башкирии, который погиб в Санкт-Петербурге
19 ноября под окнами одного из жилых домов на юге Петербурга нашли тело 27-летнего мужчины. Как ранее сообщала «Комсомолка», погибшего обнаружили около часа дня. Им оказался уроженец города Салават. Несчастный выпал из окна 10-го этажа.
Позже стала известна личность парня – в тот день трагически погиб уроженец города Салават Ильдар Саиткулов. Молодой человек несколько лет назад перебрался в северную столицу, устроился на работу в МЧС, затем уволился и жил подработками.
Что произошло в тот роковой день, и что послужило причиной падения уроженца Башкирии выяснят правоохранители. Тело погибшего передали в морг, где судмедэксперты назовут точную причину смерти.
Друзья и родные собирают денежную помощь отцу Ильдара для транспортировки в Салават и захоронения.
"Комсомольская правда" приносит соболезнования родным Ильдара.