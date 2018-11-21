Уфимец, попытавшийся убить врача детского отделения, останется в колонии

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-21T11:27:47+03:00

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Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор 34-летнему уфимцу, который покушался на убийство врача. Ранее Демский районный суд приговорил его к шести годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии.

Но осужденный посчитал приговор несправедливым и обжаловал его.

Напомним, что в феврале текущего года мужчина пьяным зашел в кабинет к заведующей детским отделением районной больницы и потребовал выдать амбулаторную карту его девятилетнего сына. Врач посоветовала ему обратиться в регистратуру, тогда злоумышленник набросился на неё с ножом и попытался нанести смертельный удар в шею.

К счастью, женщина вовремя выбежала в коридор. А преступник сбежал через окно и в скором времени был задержан полицейскими.