Трое жителей Башкирии предстанут перед судом за похищение и избиение двоих парней

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-21T11:08:51+03:00

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Перед судом в Башкирии предстанут трое мужчин, 53, 32 и 22 лет за похищение и избиение двоих парней.

В октябре прошлого года трое злоумышленников приехали в одно из сел Салаватского района, чтобы выяснить отношения с двумя парнями 24 и 22 лет. У двоих были претензии к одному из них – мужчины утверждали, что тот изнасиловал сожительницу одного из них. А третий выяснял отношения с 22-летним парнем. Тот полагал, что он продал ему угнанную машину, которую потом у него изъяли полицейские.

Все трое связали жертв буксировочным тросом, поместили в автомобиль-эвакуатор, погрузив на него также автомобиль одного из похищенных, а потом привезли домой к одному из обвиняемых. Дома они потребовали написать расписки у предполагаемого насильника на сумму 50 тысяч рублей, а у второго на 300 тысяч, при этом, оставив его автомобиль в качестве залога. Потерпевшие написали необходимые бумаги и их отпустили.

В следкоме по Башкирии сообщили, что уголовное дело направлено прокурору. Вскоре оно будет рассмотрено в суде.