В Уфе на Кашкадане добыли лед для новогодних городков

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-21T10:24:04+03:00

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В столице Башкирии на озере Кашкадан добыли первый лед для уфимских новогодних городков.

По словам специалистов, толщина льда должна быть не менее 15 см. Здесь достают брусья толщиной 16 см.

- Они как на подбор прозрачные и чистые, а это ключевой момент при создании образов, которые будут радовать нас не один зимний месяц, - отметили в мэрии.

Напомним, что Радий Хабиров отметил, что все ледовые городки должны быть построены уже к 10 декабря. Они появятся почти во всех районах столицы и будут украшать площади Ленина, перед Дворцом спорта, парк Кашкадан и микрорайон Нагаево.