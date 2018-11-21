В МВД по Башкирии проверят дело об избиении полицейскими мужчины

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-21T09:40:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне следком по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции из Ермекеевского отдела МВД. 36 и 37 летних полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий - по версии следствия они избили 29-летнего жителя Туймазинского района.

По версии следствия, сотрудники МВД разыскивали подозреваемого в браконьерстве, и вышли на сотрудника Нижнетроицкого сельсовета. Затем, они, якобы, избили его. Вскоре потерпевший обратился в следственные органы и полицейских задержали. Сейчас обоим предъявлено обвинение, они находятся под домашним арестом.

В МВД по Башкирии прокомментировали ситуацию.

- Если вина сотрудников будет установлена, то они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - заявили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Кроме того, в ведомстве проводят собственную проверку по данному факту.