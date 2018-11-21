Уфимка на «Шкоде» насмерть сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:54 2018-11-21T08:54:47+03:00

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Вчера, 20 ноября, в Уфе на улице Мира произошла смертельная авария с участием пешехода. Как сообщили в ГИБДД по РБ, 49-летняя уфимка за рулем «Шкоды Фабии» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Вероятно, автоледи не успела затормозить вовремя.

В результате аварии 86-летняя женщина с разными травмами была доставлена в больницу, но через некоторое время от полученных травм скончалась.

Всего на автодорогах республики вчера произошло 12 аварий, в которых погибли три человека и 14 пострадали.