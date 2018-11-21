В Башкирии снова ухудшатся погодные условия

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-21T08:15:33+03:00

Изменить размер текста: A A

На Башкирию снова надвигается непогода. Так, по данным МЧС, сегодня, 21 ноября, в некоторых районах начнётся слабая метель, на дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Видимость на отдельных участках дорог составит всего 500 метров.

В ГИБДД убедительно просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не выезжать на трассы без острой необходимости.

Также в МЧС объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. В ведомстве предупредили, что в такую погоду могут оборваться линии электропередач, падать деревья и обрушаться слабо укрепленные конструкции.