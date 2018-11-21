В Башкирии двое полицейских обвиняются в избиении мужчины

СЕГОДНЯ 07:30 2018-11-21T07:33:33+03:00

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Двоих сотрудников МВД из Ермекеевского района Башкирии накануне по решению суда заключили под домашний арест. Полицейских 36 и 37 лет подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия. На сегодняшний день в отношении них возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается региональный следком.

По версии следствия, в октябре этого года оба сотрудника разыскивали браконьеров. Оперативно-розыскные мероприятия привели их в Нижнетроицкий сельсовет в Туймазинском районе. По их мнению, именно в сельской администрации работал один из причастных к незаконной охоте. 29-летний мужчина стал отрицать свое участие в охоте, но полицейские, пытаясь получить от него признательные показания, попросту избили его.

- Впоследствии, потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего двое злоумышленников были установлены и задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.