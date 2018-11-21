В Башкирии построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

СЕГОДНЯ 07:19 2018-11-21T07:19:12+03:00

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К 100-летию Башкирии, которое будет праздновать вся республика в марте 2019 года, в Шаранском районе будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Как отметили в госкомитете по строительству, в новом ФОК будет спортивный зал размером 45х27 м и плавательный бассейн с четырьмя дорожками.

На случай внезапного отключения электричества на объекте будет предусмотрен дизельный генератор и блочная котельная. К тому же, рядом со зданием появится стоянка для автомобилей с местами для инвалидов.

Всего к юбилею республики в Башкирии будет построено более 100 социальных объектов, среди которых ФОКи, школы, детсады и поликлиники.