В Башкирии построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Объект появится в Шаранском районе республики
Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К 100-летию Башкирии, которое будет праздновать вся республика в марте 2019 года, в Шаранском районе будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Как отметили в госкомитете по строительству, в новом ФОК будет спортивный зал размером 45х27 м и плавательный бассейн с четырьмя дорожками.
На случай внезапного отключения электричества на объекте будет предусмотрен дизельный генератор и блочная котельная. К тому же, рядом со зданием появится стоянка для автомобилей с местами для инвалидов.
Всего к юбилею республики в Башкирии будет построено более 100 социальных объектов, среди которых ФОКи, школы, детсады и поликлиники.