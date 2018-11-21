В Уфе запустили новый маршрут автобуса из Шакши

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-21T07:06:05+03:00

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В минувший вторник, 20 ноября, в Уфе появился новый маршрут автобуса. Теперь жители Шакши смогут без пересадок добраться до ТРК «Планета». Новый маршрут за номером 225 будет курсировать от Шакши через ДК УМПО до ТРК «Планета».

Как рассказали в городской администрации автобус будет ходить через ДК УМПО, универмаг «Первомайский», детскую библиотеку, ГДК, Театр Кукол и далее по проспекту Октября до Спортивной. Там автобус будет поворачивать на улицу 50 лет СССР и через ТЦ «Башкортостан» отправится до ТРК «Планета».

- Перевозка пассажиров осуществляется строго по установленной схеме движения. Ранее на маршруте № 71 производили коммерческие перевозки лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без получения соответствующих документов. В настоящее время деятельность данных перевозчиков прекращена, - пояснили в мэрии.

Еще один маршрут, №215, свяжет Базилевку и Инорс. Он будет проходить через стадион Гастелло и далее по улицам Сельская Богородска, Ферина и бульвар Баландина до улицы Мушникова.