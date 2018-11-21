В Башкирии потратят 39 млн рублей на «перезагрузку» службы занятости

СЕГОДНЯ 06:47 2018-11-21T06:49:43+03:00

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В следующем году службу занятости населения в Башкирии ждут существенные перемены. Региональное правительство объявило об обновлении и «перезагрузке» службы. На эти цели, в основном из федерального бюджета, будет выделено 39 млн рублей. Как отметила вице-премьер правительства республики Ленара Иванова, это станет возможно благодаря национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Всего в 2019 году на переобучение сотрудников службы занятости будет выделено 187 млн рублей, из которых 178 – деньги из федерального бюджета.

-Произойдет ребрендинг, поменяем часть нормативной базы. Кроме того, в республиканской службе занятости будет внедрен принцип индивидуального подхода, тем более что все возможности для этого сейчас есть, - рассказала о планах на будущий год Ленара Иванова.