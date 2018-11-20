Судебные приставы изъяли у жителя Уфы два киоска

СЕГОДНЯ 19:58 2018-11-20T19:58:38+03:00

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Предприниматель из Уфы, лишившийся по воле судебных приставов двух киосков, намерен искать справедливости в суде.

Мужчина рассказал каналу «Вся Уфа», что привез на охраняемую стоянку четыре павильона. Он был уверен, что имущество под защитой, вот только не учел, что угрожать ему могут не только грабители. Вскоре два его киоска пропали, как и сама стоянка.

Оказалось, что она была незаконной. Приставы снесли парковку, а имущество вывезли на штрафстоянку. Туда же попали и два киоска бизнесмена. Вернуть их можно, но за круглую сумму, в которую обошлась их транспортировка, а мужчина на такие условия не согласен.

В Службе судебных приставов журналистов заверили, что о ликвидации стоянки бизнесмена уведомили, выдали ему предписание с требованием убрать павильоны. Однако предприниматель утверждает обратное, мол, документов ему не показывали и актов изъятия тоже.

Он обратился в прокуратуру и следственный комитет, где уже начали проверку на предмет превышения приставами полномочий. Есть шансы у предпринимателя и в суде, если отвечать будет глава незаконной стоянки. Однако тот, по сведениям журналистов, в бегах от закона.